Шестнадцать вузов получили стратегии цифровой трансформации

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - По итогам обучения 16 вузов получили стратегии цифровой трансформации, сообщили в пресс-службе Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Защита отраслевого потока Минобрнауки состоялась 15 октября в Центре, где 94 руководителя в сфере образования и науки прошли обучение по программе "Реализация проектов цифровой трансформации" и разработали цифровые стратегии университетов.

Разработанные стратегии по итогам обучения получили 16 вузов: Ивановский, Кубанский, Пензенский, Пятигорский, Вологодский, Северо-Осетинский, Удмуртский государственные университеты, технические университеты в Воронеже и Кемерово, а также Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Российский государственный социальный университет (РГСУ), Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Уфимский государственный авиационный технический университет, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

Представители вузов защитили свои стратегии перед экспертным жюри, в состав которого вошли: руководитель Центра оценки и кадрового развития Наталья Гаркуша, директор института цифрового развития науки и образования МФТИ Ярослав Демченко и его заместитель Анна Садомцева, эксперт Центра, директор проектов ПАО "Сбербанк" Александр Ожаровский, руководитель направления по архитектуре данных "Магнит", Александр Крамаренко, директор по продукту "ИКС Холдинг", "Ростелеком", Mail.ru Андрей Ковалев, руководитель департамента цифровых решений Центра Виталий Сазонов, эксперт Центра, декан факультета информационных технологий и анализа данных Института ЭМИТ Павел Голосов. Жюри прокомментировали проекты команд и отметили моменты, требующие доработки, для эффективной реализации стратегий.

"Еще есть над чем работать, но самое главное, что все начали движение. Не забывайте о миссии - для чего нужна стратегия. Направления работы могут быть разными: от управления данными до снятия бюрократических барьеров развития цифровых сервисов. Но все они должны быть приоритетными для вас. Не останавливайтесь, мы готовы и после обучения оказывать вам поддержку и методологическое сопровождение". - заявил Демченко, слова которого привели в пресс-службе Центра.

С 1 сентября во всех вузах появились "Цифровые" проректоры появились в вузах с 1 сентября. Как рассказали в Центре, они должны не только внедрить цифровые сервисы, но и создать новые подходы к рабочим процессам и подготовке студентов, компетенции которых должны отвечать вызовам цифровой экономики и требованиям работодателей.