Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москвич получил 15,5 года колонии за попытку убийства рязанской "невесты по переписке"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Рязани признал 26-летнего жителя Москвы виновным в покушении на убийство трех человек, в том числе ребенка, и грабеже, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый мужчина и 26-летняя рязанка познакомились через социальную сеть и решили создать семью. 16 сентября москвич приехал к "невесте по переписке" в ее квартиру, где также жили родные женщины.

Однако при личном знакомстве возникла ссора, и в ответ на требование покинуть квартиру обвиняемый нанес "невесте", ее 5-летнему ребенку и 69-летнему дедушке множественные ранения ножом. Посчитав, что они мертвы, мужчина похитил имущество потерпевших и скрылся с места преступления.

"Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшие, получившие тяжелые травмы, остались живы", - отмечает пресс-служба.

Приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Москва Рязань СКР

Новости

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

Пандемия коронавируса

В Подмосковье 8 человек арестовали за подделку сертификатов о COVID-вакцинации

Угрозу взрыва после ДТП с бензовозом в Сочи ликвидировали

Unilever продал KDV бренды соусов Calve и "Балтимор"

Пандемия коронавируса

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

Во владикавказской колонии восстановили порядок после бунта заключенных

В Оренбуржье 7-летняя девочка попала в больницу после распития алкоголя

Нападения в школах и вузах

После стрельбы в школе под Пермью завели два уголовных дела

После стрельбы в школе под Пермью завели два уголовных дела

"Тулунский маньяк" получил 24 года колонии за убийства и изнасилования женщин

Нападения в школах и вузах

В школе под Пермью отменили занятия после стрельбы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });