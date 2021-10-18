Москвич получил 15,5 года колонии за попытку убийства рязанской "невесты по переписке"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Рязани признал 26-летнего жителя Москвы виновным в покушении на убийство трех человек, в том числе ребенка, и грабеже, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый мужчина и 26-летняя рязанка познакомились через социальную сеть и решили создать семью. 16 сентября москвич приехал к "невесте по переписке" в ее квартиру, где также жили родные женщины.

Однако при личном знакомстве возникла ссора, и в ответ на требование покинуть квартиру обвиняемый нанес "невесте", ее 5-летнему ребенку и 69-летнему дедушке множественные ранения ножом. Посчитав, что они мертвы, мужчина похитил имущество потерпевших и скрылся с места преступления.

"Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшие, получившие тяжелые травмы, остались живы", - отмечает пресс-служба.

Приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.