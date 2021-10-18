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Из РФ выдворят мигранта, развязавшего конфликт с пожилым самарцем

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полицейские установили гражданина, спровоцировавшего в минувший четверг конфликт с пенсионером у торговой точки в Промышленном районе Самары, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инициатором конфликта между мигрантами-торговцами и пенсионером, в которого, по данным очевидцев, было брошено яблоко, оказался один из выходцев среднеазиатской республики 1996 города рождения.

В настоящее время в отношении него составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства.

"16 октября Промышленным районным судом Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - уточняется в сообщении.

В минувшую пятницу в соцсетях появилось видео, на кадрах которого прохожие отчитывают мигрантов за якобы брошенное в пожилого мужчину яблоко, попавшее тому в глаз.

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" сообщили, что ситуация с оскорблением пенсионера заинтересовала губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который поручил провести проверку и установить виновных. Кроме того, глава региона поручил отметить людей, которые не остались в стороне и вступились за пожилого человека.

Самара

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