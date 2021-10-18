СК занялся делом о нехватке лекарств для детей с муковисцидозом в Иркутской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов, сообщил пресс-центр СКР.

Расследование ведется по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, дети с муковисцидозом, нуждающиеся в льготных лекарствах, несколько месяцев с начала 2021 года не в полном объеме получали необходимые препараты. Лекарств не было в аптеках Иркутской области.

Следователи провели обыски в министерстве здравоохранения региона, изъята необходимая документация. Проводятся допросы сотрудников областного Минздрава и свидетелей.