Самая северная в России ГЭС заработала на полную мощность после модернизации

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - После модернизации на полную мощность заработала Усть-Хантайская ГЭС в Норильске - самая северная гидроэлектростанция в России и одна из самых северных в мире, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Усть-Хантайская ГЭС является важной составляющей энергосистемы Норильского промышленного района, обеспечивающей электроэнергией предприятия ГМК "Норникель" и жилищно-коммунальное хозяйство Норильска, Дудинки и Игарки.

Масштабная реконструкция началась в 2012 году. За это время были полностью заменены семь гидроагрегатов, отработавшие около 50 лет. Также реконструирован машинный зал и электрический цех станции, построена новая компрессорная станция, создана новая автоматизированная система диспетчерского управления.

Модернизация позволила увеличить мощность Усть-Хантайской ГЭС с 441 МВт до 511 МВт. В результате сейчас энергообъект отвечает всем современным техническим и экологическим требованиям. КПД нового оборудования приближается к 95%. Инвестиции в модернизацию генерирующего оборудования составили около 7,5 млрд рублей. Проект модернизации реализовала компания "Норникель".

"Цель модернизации – не только повышение эффективности работы ГЭС, увеличение ее мощности, снижение углеродного следа, но и повышение надежности энергосистемы всего Норильского промышленного района. Это особенно важно в суровых северных условиях. Желаю вам успехов в реализации следующего северного проекта – реконструкции Курейской ГЭС", - цитирует пресс-служба министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, запуск самой северной ГЭС в стране является историческим событием.

"Реконструкция, которая длилась несколько лет, вдохнула в самую северную ГЭС России новую жизнь. Его реализация окажет положительное влияние на повышение устойчивости энергосистемы Таймырского полуострова, даст свои экологические эффекты и, что особенно значимо, создаст энергетические предпосылки для наращивания экономической активности в территории", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Как отметил вице-президент по энергетике "Норникеля" Евгений Федоров, модернизация энергосистемы - один из основных приоритетов для компании, делающей ставку в долгосрочной перспективе на возобновляемые источники энергии. Это связано с общим стремлением реализовывать максимально экологичные проекты.

"Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла существенный вклад в процесс надежного и экологически чистого энергоснабжения населенных пунктов севера Красноярского края и крупных промышленных объектов компании", - приводит пресс-служба слова Федорова.

Обновление энергетических активов позволило "Норникелю" произвести первую партию углеродно-нейтрального никеля объемом 5 тыс. тонн. Пуск седьмого замененного гидроагрегата на Усть-Хантайской ГЭС позволит нарастить объем выпускаемой углеродно-нейтральной продукции уже в 2021 году.

Усть-Хантайская ГЭС является структурным подразделением "Норильско-Таймырской энергетической компании", входящей в группу "Норникель". Энергосистема Норильского промышленного района территориально и технологически изолирована от единой энергетической системы России, что означает повышенные требования к надежности и стабильной работе.