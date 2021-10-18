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В Тамбовской области нашли затонувший в 2012 г. автомобиль с останками двух человек

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Останки двух человек обнаружили в легковом автомобиле, который, предположительно, еще в 2012 году затонул в Жердевском районе Тамбовской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, днем 12 октября в нескольких километрах от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду "Поливной" был найден автомобиль Volvo-740, в салоне которого находились скелетированные останки одного человека. Позже водолазы обнаружили останки еще одного человека.

Для установления личности погибших, давности и причины их смерти назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

Уже установлено, что поднятый из водоема автомобиль принадлежал без вести пропавшему в 2012 году 53-летнему жителю поселка Максим Горький Жердевского района. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, 10 августа 2012 года мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствовавших там женщин уехал на своем автомобиле. Домой ни он, ни его знакомая так и не вернулись.

Тамбовская область

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