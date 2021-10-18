Педофил из Астрахани получил 18 лет колонии за изнасилование падчерицы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Суд в Астрахани признал местного жителя виновным в совершении 183 эпизодов насилия над падчерицей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Злоумышленник насиловал ребенка с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года.

30-летний мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В следственном управлении агентству уточнили, что девочка 2008 года рождения пожаловалась на насилие учителю рисования - ребенок посещал профильный кружок. Педагог обратился в правоохранительные органы.

Мать пострадавшей заявила в суде, что ничего не знала о произошедшем. Известно, что отчим девочки ранее был судим за кражу.