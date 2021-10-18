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Бывший полицейский получил 6 лет за смертельное ДТП в Краснодаре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении бывшего полицейского, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также полицейского лишили водительских прав на 2,5 года и взыскали более 1,5 млн рублей в пользу потерпевших.

В суде он признал вину, заявил, что сожалеет о случившемся и просил суд проявить снисхождение.

ДТП произошло 19 сентября 2020 года. На тот момент действующий сотрудник полиции сбил девушку на пешеходном переходе в станице Старокорсунская (входит в состав Краснодара). Девушка погибла. В то же время полицейский приехал в автосервис знакомого, снял с машины поврежденные детали и сжег их в бочке с мусором. Затем он вызвал эвакуатор и собирался тайно под тканью перевезти автомобиль. В момент погрузки его задержали сотрудники полиции.

Краснодар

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