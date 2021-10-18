Пятерых сотрудников нефтешахты "ЛУКОЙЛа" в Коми обвинили в гибели двух рабочих

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух работников в нефтешахте НШПП "Яреганефть" (входит в состав "ЛУКОЙЛ-Коми") в ноябре 2019 года, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В зависимости от роли каждого начальнику смены центральной инженерно-технологической службы Леониду Антоновскому, ее инженеру Евгению Слободянюку, главному инженеру нефтешахты №1 Олегу Белоусову, заместителю начальника участка добычи нефти нефтешахты №1 Дмитрию Сивилю и оператору по добыче нефти и газа этого участка Роману Филиппову предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение крупного ущерба (часть 3 статьи 217 УК РФ).

По данным следствия, 24 ноября 2019 года по указанию Антоновского Сивиль направил подчиненного ему Филиппова в выходной день для выполнения огневых работ на верхнем комплексе пароподающей скважины №1166. Слободянюк организовал, а Филиппов выполнил их с нарушениями требований промбезопасности. Он не имел квалификационного удостоверения сварщика и не прошел инструктаж. Из-за этого искры и частицы раскаленного металла, образовавшиеся в результате огневых работ, воспламенили находившиеся в выработках уклонного блока 1-3Д "Север" горючие вещества и материалы. Оба выхода из панелей №1 и №2 уклонного блока 1-3Д "Север", где по наряду выполняли работы трое работников ООО "ДГСистема", оказались заблокированы пожаром.

При этом из-за отсутствия в уклонном блоке стационарных датчиков оксида углерода диспетчер и работники нефтешахты №1 и "ДГСистемы" на начальной стадии пожара не получили информацию о возникновении аварийной ситуации и не обнаружили место возгорания. У диспетчера не было возможности сообщить работникам об аварии с помощью комплекса СУБР-1П, отсутствовала телефонная связь. Потерпевшие не смогли выяснить обстановку и согласовать путь эвакуации, ввиду чего выдвинулись в сторону пожара и поняли, что у них нет возможности покинуть аварийный участок.

Во время инцидента уничтожено и выведено из строя имущество предприятия на общую сумму более 14 млн рублей, а также повреждено имущество подрядной организации стоимостью более 9 млн рублей, говорится в сообщении.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года в нефтешахте №1 нефтешахтного управления "Яреганефть" произошел пожар. На момент происшествия в шахте находились 45 человек, из которых 42 самостоятельно вышли, одного рабочего спасли, двое погибли. Пожар был потушен спустя шесть суток.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).