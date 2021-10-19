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Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись вечером в понедельник в Ставропольском крае, есть раненые, сообщило краевое управление ГИБДД.

По данным ГИБДД, около 21:00 на объездной дороге между станицами Незлобной и Георгиевской водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой Mercedes и легковым автомобилем Renault.

"В результате автоаварии в больницу доставлены шесть человек: водитель ВАЗа, а также водитель и четыре пассажира Renault. Среди пострадавших трое детей (14, 12 лет и 1 год)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все дети находились в иномарке, самый младший ребенок в нарушение правил перевозки был на руках у матери.

Движение на участке, где произошло ДТП пока затруднено, работают сотрудники ГИБДД и спасатели. По факту происшествия проводится проверка.

Ставропольский край

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