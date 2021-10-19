Режим ЧС объявили в пяти районах Забайкалья из-за проблем у аграриев после снегопада

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели пять районов Забайкальского края из-за сложной обстановки в агропромышленном комплексе после снегопада, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. (...) На сегодня известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы", - приводятся в сообщении слова главы Минсельхоза края Дениса Бочкарева.

Ущерб, который непогода нанесла сельхозпроизводителям, еще устанавливается. В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб.

По данным профильного министерства, в текущем году аграрии планировали получить неплохой урожай, но из-за переувлажнения почвы долго не могли выйти в поля. Уборочный процесс затянулся как минимум на две недели.

"Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее, в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится", - отметил Бочкарев.

Отмечается, что ввести режим ЧС намерены еще несколько муниципальных районов.