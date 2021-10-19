Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Режим ЧС объявили в пяти районах Забайкалья из-за проблем у аграриев после снегопада

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели пять районов Забайкальского края из-за сложной обстановки в агропромышленном комплексе после снегопада, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. (...) На сегодня известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы", - приводятся в сообщении слова главы Минсельхоза края Дениса Бочкарева.

Ущерб, который непогода нанесла сельхозпроизводителям, еще устанавливается. В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб.

По данным профильного министерства, в текущем году аграрии планировали получить неплохой урожай, но из-за переувлажнения почвы долго не могли выйти в поля. Уборочный процесс затянулся как минимум на две недели.

"Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее, в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится", - отметил Бочкарев.

Отмечается, что ввести режим ЧС намерены еще несколько муниципальных районов.

Забайкальский край

Новости

Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой

Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой
Пандемия коронавируса

В Петербурге введут QR-коды для посещения театров и предприятий общепита

Рязанский вице-губернатор отправлен в отставку из-за нарушения гостайны

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

Депутат Госдумы от "Новых людей" проработал меньше недели и сложил мандат

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

Путин предложил выплачивать 1 млн руб. на третьего ребенка на Дальнем Востоке

В Оренбургской области завели дело после отравления ребенка самогоном

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });