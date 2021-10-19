Черноморский флот на полигоне в Крыму провёл учение по обороне побережья

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На полигоне боевой подготовки Опук в Крыму подразделения Черноморского флота и ЮВО провели учение по обороне побережья при высадке морского десанта, сообщает ЧФ.

"В рамках учения подразделения морской пехоты ЧФ на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника", - говорится в сообщении.

В свою очередь подразделения соединения береговой обороны ЧФ, а также танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЮВО, применив ракетные и артиллерийские подразделения, осуществили подавление корабельной артиллерии и нанесли удар по десантирующимся.

Учение проходит в рамках контрольной проверки войск округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. Всего к учениям привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники войск ЮВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.