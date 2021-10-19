Директору супермаркета в Томске грозит штраф за хранение лука рядом с отравой

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Томске прокуратура Кировского района подтвердила нарушение в магазине сети "Светофор", где репчатый лук хранился рядом с отравой для крыс. Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

Проверка проводилась по сентябрьским сообщениям СМИ.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений руководителю ООО "Торгсервис 142". В отношении директора магазина возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП (нарушение продавцом требований технических регламентов).

Видеозапись, на которой видно, что лук в торговом зале лежит рядом с отравой, появилась в телеграм-канале Mash Siberia в середине сентября.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торгсервис 142" зарегистрировано в 2012 году в Новокузнецке Кемеровской области, занимается розничной торговлей. Директором компании является Татьяна Ларионова, основным бенефициаром - Валентина Шнайдер, являющаяся совладельцем еще 23 компаний, большинство из которых занимается розничной торговлей.