Трех оренбургских полицейских задержали за применение насилия к задержанному

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками уголовного розыска в Оренбурге.

Региональное следственное управление СКР сообщает во вторник, что 4 октября трое оперуполномоченных городского отдела полиции "применили психическое и физическое насилие" в отношении местного жителя.

СУ СКР отмечает, что полицейские желали "улучшить показатели раскрываемости преступлений отдела".

Все трое задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области сообщили, что по данному факту "проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке".