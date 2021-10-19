Пассажира автобуса в Ростовской области ранили из оружия для "отпугивания животных"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала владельца самодельного стреляющего устройства, случайно ранившего пассажира автобуса в Ростовской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел накануне в городе Шахты.

"Поступило сообщение о том, что в общественном транспорте произошел выстрел. Было установлено, что у одного из граждан в сумке находилось самодельное стреляющее устройство. Произошел самопроизвольный выстрел, в результате которого один из пассажиров получил телесные повреждения, пострадавший был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время владелец самодельного стреляющего устройства задержан. Владелец оружия объяснил, что устройство он изготовил самостоятельно для отпугивания животных. По данному факту проводится проверка.