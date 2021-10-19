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Водитель, насмерть сбивший ребенка в Тюмени, получил 5 лет колонии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени приговорил к пяти годам колонии общего режима местного жителя, который на машине насмерть сбил семилетнюю девочку.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, вечером 17 февраля 2021 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения ехал на автомобиле с неисправными фарами по областному центру. Он сбил девочку, переходившую дорогу, и скрылся с места происшествия.

Ребенок от полученных травм скончался в больнице.

Тюмень

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