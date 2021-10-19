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Саратовского активиста приговорили к 6 годам колонии по делу о подготовке к убийству

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд вынес приговор по делу саратовского активиста Сергея Рыжова, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, Рыжов приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 тыс. рублей по статьям УК о незаконном сбыте взрывчатых веществ и о приготовлении к убийству.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

Как сообщалось, в 2017 году полиция Саратова перед началом несанкционированной протестной акции задержала Рыжова по подозрению в подготовке к террористическому акту. Саратовские оппозиционеры готовили акцию, в ходе которой планировали задать вопросы губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

Саратовская область

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