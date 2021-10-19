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Путин инициирует проверку соблюдения законодательства на транспортных узлах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что даст поручения Генпрокуратуре и другим правоохранительным органам провести проверки по ситуации с перевалкой грузов и расходованием бюджетных средств на транспортных узлах.

"По результатам проверок будут даны соответствующие поручения Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам провести проверку соблюдения действующих законов, в том числе это касается рейдовой перевалки грузов, расходования бюджетных средств и использования государственного имущества", - сказал глава государства на заседании президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной инфраструктуры.

Путин отметил при этом, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору "как это ни странно, до сих пор не располагает сводными данными о проведенных в 2018-2020 годах территориальными подразделениями проверках и выявленных нарушениях".

"Сводных данных нет, чем же они там занимаются?" - сказал президент.

Касаясь справочных данных о выявленных нарушениях, Путин упомянул ситуацию с перевалкой грузов в ряде морских портов страны, в том числе о недостаточном объеме инвестиций в их инфраструктуру. "В некоторые порты на Северном морском пути, к примеру, Нарьян-Мар или Диксон, вообще лет 30 денег никто не вкладывал, а то и больше - 45 лет", - подчеркнул глава государства.

"Как же так? Мы говорим об обустройстве Северного морского пути, я понимаю, там МЧС денежку подбрасывают, чтобы они там обеспечили безопасность, а перегружать кто будет, кто будет работать?" - добавил он.

В качестве примера неудовлетворительной работы портовиков президент привел ситуацию с выгрузкой социально-значимых грузов в порту Диксон на необорудованный берег. "А рядышком, в том числе с известной долей нашего финансирования строится нефтяной терминал. Но это, конечно, надо делать, но социально-значимые грузы просто так на необорудованный берег выгружать?" - задался вопросом Путин.

Владимир Путин

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