Красноярец получил 3 года колонии за ложное сообщение об опасном предмете в кафе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Житель Красноярска осужден за ложное сообщение о нахождении в кафе опасного предмета, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.

"Свердловский районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор и назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В феврале осужденный позвонил на телефон единой диспетчерской службы 112 и сообщил, что в одном из кафе в Свердловском районе Красноярска находится опасный предмет. На место выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. При обследовании помещения опасных предметов обнаружено не было.

Личность звонившего установили по горячим следам. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Красноярска. Мужчина был задержан.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый после распития алкогольных напитков дома пошел в кафе. Но заведение закрывалось, и его не пустили. После этого он решил сообщить ложную информацию о том, что в кафе находится опасный предмет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).