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В Калмыкии автомобилист получил реальный срок за конфликт с полицейским

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Житель Городовиковского района Калмыкии приговорен к двум с половиной годам колонии за повторное пьяное вождение и применение насилие к полицейскому, который пытался остановить его машину, сообщила прокуратура региона.

Суд установил, что в июле этот человек, имея непогашенную судимость, выпил, сел за руль ВАЗ 21102 и поехал по дорогам. Сотрудник полиции потребовал, чтобы тот остановился. Подсудимый проигнорировал это требование, переключился на заднюю скорость и поехал назад, протащив полицейского три метра.

Суд признал его виновным по ч.2 ст.264.1 УК (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за пьяное вождение) и ч.1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговор в законную силу еще не вступил.

Калмыкия прокуратура Калмыкии МВД

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