Следователи заинтересовались обстоятельствами гибели подростка в Красноярске

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске организовали проверку по факту гибели 16-летнего подростка, сообщает в среду пресс-служба главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия.

"При осмотре признаков криминального характера смерти не обнаружено. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Информация о гибели мальчика поступила в правоохранительные органы 15 октября. Инцидент произошел в Красноярске на улице вблизи дома по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий".

По предварительным данным, подросток проживал в Лесосибирском детском доме. Вечером 15 октября он вместе с приятелем приехал из Лесосибирска в Красноярск. Во время прогулки на улице юноша споткнулся о бордюр и упал, после чего скончался на месте.