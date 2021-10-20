Песков счел некорректными уничижительные слова Эрдогана о "кучке стран" Совбеза ООН

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не ознакомился в оригинале с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о "пятерке" постоянных членов Совета Безопасности ООН, но считает, что уничижительные понятия вроде "кучки стран" были бы в этом контексте некорректными.

"Как вы понимаете, очень важны нюансы. Потому что там (в переводе - ИФ) в русском языке "кучка стран" – это уничижительное понятие, которое, наверное, с точки зрения дипломатии вряд ли применимо к тем державам, которые взяли на себя весь груз и пожертвовали стольким для того, чтобы освободить мир от фашизма", - сказал Песков журналистам в среду.

Он добавил, что пока не ознакомился с высказыванием на турецком языке, но обязательно намерен это сделать.

"Не дошли руки, виноват, прошу меня простить. Но я это сделаю. Мне, честно говоря, самому это интересно (...) Поэтому здесь очень важны нюансы", - сказал Песков.

Как ранее сообщалось, Эрдоган в парламенте Анголы выступил с критическим высказыванием о Совете Безопасности ООН. Судьба человечества, по словам Эрдогана, не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне, и права других стран-участниц в Совбезе должны быть расширены.

Точность перевода слова "горстка" или "кучка" на русский язык вызвала вопросы. Так, Песков, комментируя эти заявления ранее, отмечал, что пока знаком с этим высказыванием турецкого лидера только в переводе и в сообщениях СМИ, и намерен ознакомиться с фразой по-турецки.

"Что касается России, то она была, есть и остается приверженным членом организации, Совета Безопасности и сохраняет свою приверженность и верность уставу Организации Объединенных наций, где все написано", - обозначил тогда Песков позицию Москвы.