В Великом Новгороде будут судить "черных риелторов" по делу об убийстве 7 москвичей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в убийстве семерых жителей Москвы, сообщила в среду пресс-служба суда.

"В суд поступило дело Александра Аверкина, Габиля Велиева, Гусейна Гусейнова, Эмина Салимова и Сурхая Гейдарова", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2007 году в Новгородской области были убиты семеро москвичей. Целью преступлений было завладеть их столичными квартирами. Организовывали сделки Аверкин, Велиев, Гусейнов, Салимов и Гейдаров.

Предварительное заседание суда назначено на 27 октября. Один из обвиняемых заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

В 2014 году Московский городской суд приговорил непосредственных исполнителей убийств москвичей к длительным срокам лишения свободы, добавили в пресс-службе.