В Петербурге для фармакологии разработали соединение, "включаемое" лазером

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ученые из Петербургского государственного университета, Петербургского федерального исследовательского центра РАН и НИЦ экологической безопасности РАН разработали новое органическое соединение, биологическая активность которого растет под влиянием лазера. Об этом сообщает пресс-служба вуза в среду.

"Проблема управляемого влияния препаратов на человеческий организм сегодня активно исследуется в фотофармакологии - области фармацевтики, изучающей вещества, изменяющие свою активность под действием света. Химики СПбГУ разработали новый фосфонат, способный под действием света управляемо "включаться", то есть увеличивать свою биологическую активность, например, когда вещество достигнет области воспаления". - говорится в сообщении.

Созданный фосфонат позволит точнее и безопаснее воздействовать на клетки организма. Полученное вещество может найти свое применение в офтальмологии, лечении нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера) и других областях медицины, поскольку синтезированный фосфонат является ингибитором холинэстеразы – важного фермента нервной и других систем организма человека.

Ранее исследовательская группа петербургских ученых разработала вещество, биологическая активность которого уменьшается под воздействием света. Новый фосфонат имеет обратный эффект. Автор исследования, профессор кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения СПбГУ, доктор химических наук Алина Маньшина отмечает, что в будущем эти соединения, возможно, удастся использовать вместе, управляя как "включением", так и "выключением", однако это требует дополнительных исследований.

"Потенциально это можно использовать для решения задач персонализированной медицины, которая учитывает особенности каждого человека и подбирает оптимальные дозы и длительность воздействия вещества", - цитирует Маньшину пресс-служба.

Статья с результатами исследования была опубликована в химическом научном журнале New Journal of Chemistry, издаваемом Королевским химическим обществом.