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Суд отказал Тинькофф банку в иске к МТС на 1,1 млрд руб. по делу о смс-рассылках

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Тинькофф банка к МТС на 1,1 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск, который был подан в марте 2021 года, связан с решением ФАС в отношении операторов связи, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки, сообщал представитель банка.

Юристы, представлявшие Тинькофф банк в суде, считают, что "применять единый подход к оценке уникальных обстоятельств и доказательств в разных делах некорректно – каждый банк различным образом отреагировал на повышение тарифов операторами, а потому каждый спор является индивидуальным и должен быть рассмотрен с учетом своей специфики и обстоятельств".

"В условиях, когда факт завышения операторами тарифов на рассылку смс-сообщений установлен ФАС России и подтвержден в судах всех инстанций, единственным способом восстановления нарушенных прав для потерпевшего является возмещение причиненных ему убытков. Если же такой механизм оказывается не работающим, то фактически нарушитель освобождается от гражданско-правовой ответственности и легализует свое право на сверхприбыль, полученную вследствие нарушения", - заявила руководитель Группы специальных проектов Vegas Lex Анастасия Чередова.

Она надеется, что суды вышестоящих инстанций в рамках своих полномочий дадут надлежащую оценку представленным доказательствам и доводам банка.

Представители Тинькофф банка и МТС от комментариев отказались

Помимо МТС, Тинькофф подавал аналогичные иски к "Мегафону" и "Вымпелкому".

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" – ПАО "Мегафон", ПАО "МТС" (M, ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" – виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.

Москва Тинькофф банк МТС

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