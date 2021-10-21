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Уральские ученые создали портативный анализатор для определения токсичности меда

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ученые Уральского федерального университета (УрФО) совместно со специалистами Института органического синтеза УрО РАН создали экспресс-метод обнаружения в продуктах питания опасного токсина, сообщает пресс-служба вуза. Исследование опубликовано в научном журнале Food Chemistry.

Как отмечается в сообщении, разработка "отличается беспрецедентной точностью анализа".

Речь идет об обнаружении нитробензола – опасного токсина, которым могут быть заражены мед и другие популярные продукты питания.

Нитробензол – "чрезвычайно опасное соединение с сильным канцерогенным и мутагенным действием", которое трудно поддается химической нейтрализации. Самое широкое применение нитробензола – в химической промышленности в качестве растворителя, однако загрязнены токсином могут быть и продукты питания. В особенности этому подвержен мёд, ведь для защиты ульев и пчел от клещей применяются инсектициды.

Практический интерес представляет разработка портативных устройств для определения нитробензола, поскольку большая часть методов определения уровня содержания вещества в продуктах требует продолжительной лабораторной работы.

"Чувствительность и точность таких анализаторов определяется структурой "распознавателя" – так называемого рецепторного слоя", - поясняет директор Инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Алиса Козицина.

Так, специалисты вуза разработали синтетический рецептор и создали на его основе прототип портативного анализатора.

"Электрохимические датчики миниатюрны, просты в изготовлении и требуют ультрамалое количество анализируемого продукта. Доцент УрФУ Татьяна Свалова отмечает, что "распознающая система и прототип электрохимического датчика не имеют прямых аналогов в мире".

При помощи нового метода специалисты обнаружили в образцах мёда небезопасные объемы нитробензола, которые были пропущены при анализе принятыми методами.

"Разработка будет востребована не только в экологическом мониторинге и контроле качества продуктов питания, но и в промышленности, например, при производстве косметики", - говорится в сообщении.

Уральский федеральный университет УрФО

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