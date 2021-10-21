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Путин заявил, что не думает о своей роли в истории

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, а главным результатом своей деятельности на посту главы государства считает сокращение количества бедных в стране.

"Вы знаете, я не думаю о своей роли в истории. Как только об этом начнешь задумываться, нужно заканчивать работу. Потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне. Вот только начнешь думать: "А как бы там этого не случилось, что скажет княгиня Марья Алексеевна...". И все, пиши пропало. Шило в стенку лучше и все, заканчивать активную производственную деятельность", - сказал Путин в рамках участия в сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Так президент РФ ответил на прозвучавший вопрос о том, какие достижения он считает главными, размышляя о своей роли в истории.

Вместе с тем, Путин напомнил, что в России было 40 млн человек за чертой бедности.

"Сегодня - непомерно много: 19 с лишним или 20 по разным подсчетам. Непомерно! Но все-таки это - не 40. Ну вот это, пожалуй, самый главный результат", - сказал Путин.

Он также напомнил, что восстановлены почти утраченные отрасли оборонной промышленности в стране, преодолены противоречия в законодательстве на федеральном и региональном уровнях.

"Борьба с терроризмом с международным. (...) Да, мы преодолели этот тяжелый этап в жизни страны, особенно это касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям. А благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа", - сказал Путин.

Владимир Путин

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