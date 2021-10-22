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В Новосибирске начали расследование гибели двух человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Два человека обнаружены погибшими в Железнодорожном районе Новосибирска на улице Челюскинцев утром в пятницу, на месте работают правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"22 октября в районе 8:41 (04:41 мск - ИФ) в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники СКР. Личности и все обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Новосибирск

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