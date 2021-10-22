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Сотрудник транспортной полиции задержан в Петербурге по подозрению в ограблении аптеки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Полицейские нашли вероятных участников разбойного нападения на аптеку в Красногвардейском районе города: среди них – сотрудник органов внутренних дел. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

"По подозрению в совершении этого преступления 21 октября сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно с полицейскими Красногвардейского района города задержали двух мужчин. (...) Один из них является сотрудником органов внутренних дел на транспорте", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 13 октября подозреваемые, скрыв лица под медицинскими масками, напали на аптеку на Новочеркасском проспекте. Один из них, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил из кассы 7 тыс. рублей. После этого налетчики скрылись с места.

По факту разбойного нападения возбуждено дело по статье 162 УК РФ.

"Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - отметили в главке.

Петербург. МВД

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