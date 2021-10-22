Житель Архангельска получил 8 лет колонии за совращение более 20 девочек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Суд в Архангельске приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении более чем 20 несовершеннолетних и за распространение порнографии, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

Установлено, что с 2015 по 2019 год мужчина с шести фейковых страниц в соцсетях знакомился с девочками в возрасте от 8 до 15 лет из разных регионов страны. Войдя к ним в доверие, он начинал вести переписки на сексуальные темы. Затем он уговорил некоторых девочек сделать и прислать ему порнографические фотографии и сам отправлял им аналогичные материалы.

"С участием педагогов и психологов допрошено свыше 20 малолетних и несовершеннолетних потерпевших. Проведены судебные экспертизы, включая психолого-психиатрические, более десяти фоноскопических, компьютерно-техническая, лингвистико-автороведческая, искусствоведческая экспертизы по фотоизображениям", - говорится в сообщении.

Свою вину мужчина признал. Суд также взыскал с него материальную компенсацию в пользу каждого пострадавшего ребенка.

Подсудимый был признан виновным по ч. 3 ст. 135 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ, п.п. "а, г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, п. "а, в, г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц, насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, достигших 14-летнего возраста и не достигших 12-летнего возраста, незаконное изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе среди несовершеннолетних, с использованием интернета).