Россияне, ошибочно внесенные в базу должников, смогут исправить ошибку за два дня

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработала систему коррекции банка исполнительных производств в случаях совпадения данных должника и другого гражданина, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"Сервис ФССП "интернет-приемная" дополнен новым видом обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должники по исполнительным производствам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане, не являющиеся должниками, могут в течение двух дней решить свой вопрос, заполнив форму электронного обращения в сервисе "Интернет-приемная" в теме "Я двойник!".

Для решения проблемы потребуется копия паспорта, СНИЛС и ИНН заявителя.

"После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения", - утверждают в ФССП.

В ведомстве отметили, что в случае списания денежных средств со счетов в банках и кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, "судебный пристав примет меры к возврату денежных средств".