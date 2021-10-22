Немецкий бизнесмен скончался в Воронеже

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Немецкий бизнесмен, почетный доктор Воронежского государственного университета (ВГУ) Херберт Эмиль Клаус-Дитер Хайнце скончался в Воронеже в пятницу утром, сообщает пресс-служба вуза.

Он прибыл в Воронеже для участия в международном форуме "Народная дипломатия в диалоге России и ЕС", проходившем в университете 19 и 20 октября.

"Увы, утром 22 октября на 72-м году жизни сердце нашего друга Клауса-Дитера Хайнце остановилось. Это событие, случившееся в нашем городе, - трагедия не только для Германии, но в равной степени для России, для Воронежа, для ВГУ. Руководство, профессорско-преподавательский состав, коллектив и студенты ВГУ выражают соболезнования родным и близким господина Хайнце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом текущего года Хайнце стал официальным представителем вуза в процессе передачи из Германии коллекции старинных книг, принадлежавших ВГУ и вывезенных из Воронежа немецкими войсками в 1942 году.

По данным местных СМИ, тело мужчины было обнаружено на улице в центре Воронежа около театра оперы и балета. По предварительной версии, он скончался из-за инсульта.

Клаус-Дитер Хайнце учился в ВГУ. В 1973 году он окончил химический факультет по специальности "Высшие молекулярные соединения". В Германии руководил химическим промышленным технопарком.