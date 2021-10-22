Заседание совета по культуре с участием президента в 2021 году не состоится

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет по культуре и искусству при президенте в 2021 году не планирует проводить заседание с участием главы государства, сообщил "Интерфаксу" советник Владимира Путина Владимир Толстой.

"Мы пока не планируем проводить совет. Моя точка зрения - не очень хочется проводить совет в формате видеоконференцсвязи, а другого формата сейчас не предполагается, поэтому, мы не будем инициировать проведение заседания", - сказал он.

Совет по культуре и искусству обычно собирается ежегодно в декабре, однако в 2019 году его заседание не состоялось. Тогда Толстой сообщил "Интерфаксу", что заседание совета перенесено на март 2020 года. Из-за пандемии его снова перенесли, оно прошло 27 октября 2020 года в формате видеоконференции.

В привычном формате совет проводился в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Совет при президенте по культуре и искусству - консультативный орган, созданный для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями и отдельными предствителями творческой интеллигенции, выработки предложений для президента по актуальным вопросам госполитики в области культуры и искусства.