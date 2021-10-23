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В России будут чаще присуждать почетные звания артистам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В России увеличат число присуждаемых почетных званий "Народный артист России" и "Заслуженный артист России", сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Выступая на съезде Союза театральных деятелей, он пояснил, что "если сейчас снять барьер в виде квоты в пять званий народного артиста в год, тогда искусство не потеряет, а наоборот, приобретет".

Новиков уточнил, что теперь квота на звание "Народный артист" будет устанавливаться по видам искусства, это поможет расширить число награжденных артистов. Предлагается, что звание народный артист в год будут получать пять деятелей искусства, связанных с театром, пять деятелей кино, пять артистов балета и так далее. Также увеличена квота на присуждения звания "Заслуженный артист". При этом, не менее трети званий будет присуждаться региональным артистам.

По его словам, сфера культуры остается единственной, в которой ордена и медали присваиваются к юбилеям, "практически, как бы это ни звучало странно, за дожить". В других сферах такого нет.

Новиков напомнил, что в 2010 году министерством культуры РФ был подготовлен доклад главе государства, в котором говорилось, что "дискредитируется звание в связи с массовым присвоением". По статистике, почетное звание получали от 70 до 90 человек в год. После было принято решение, чтобы не девальвировать звание, установить квоту наградной политики - пять званий в год на все сферы культуры.

Минкультуры Сергей Новиков

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