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Массовая драка закончилась задержанием 15 человек под Астраханью

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Столкновение двух группировок произошло в селе Началово в Приволжском районе Астраханской области, сообщает управление МВД РФ по региону в воскресенье.

Как рассказали в ведомстве, утром в полицию поступило сообщение о конфликте двух групп жителей села. На место прибыли полицейские наряды. Стороны были разведены, конфликт прекращен. Задержали и доставили в отдел полиции 15 наиболее активных его участников, отметили в управлении.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Ситуация находится на контроле у руководства управления.

Астраханская область

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