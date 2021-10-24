Двое детей погибли на гоночных соревнованиях в Техасе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Двое детей погибли и несколько человек получили серьезные травмы после того, как гонщик потерял контроль на трассе и врезался в зрителей на гонках в Техасе. Об этом сообщает ABC News.

Авария произошла вечером в субботу, когда автомобиль, участвующий в гоночном соревновании, выехал с трассы и врезался в несколько припаркованных транспортных средств и людей, наблюдавших за происходящим, сообщили в полицейском управлении города Керрвилла (штат Техас).

По данным полиции, помимо двух погибших четыре человека были доставлены по воздуху в близлежащие медицинские учреждения. Сам гонщик находится в стабильном состоянии в медицинском центре Сан-Антонио.

Полиция Керрвилла проводит расследование инцидента.

Гоночное соревнование среди водителей-любителей под названием Airport Race Wars 2 проходило в аэропорту Керрвилл-Керр Каунти, к северо-западу от Сан-Антонио.