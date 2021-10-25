Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пятерых любителей футбола привлекли к административной ответственности после матча "Зенит" - "Спартак" в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном главке МВД.

"По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка. В отношении двоих граждан были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были отпущены. В отношении остальных проводится административное разбирательство", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что никто из доставленных не обращался за медицинской помощью, жалоб на полицию не поступало.

Ранее в сети появилась информация о жестком задержании группы фанатов "Спартака" на игре с "Зенитом", которая проходила на петербургском стадионе "Газпром Арена" накануне.

"Клуб выясняет обстоятельства задержания болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными", - говорится в заявлении клуба.

Как уточняется, за два дня до начала матча прошло совещание с участием Российской премьер-лиги (РПЛ), клубов и полиции, на котором были достигнуты договоренности, в том числе о предоставлении болельщикам "Спартака" автобусов после матча, что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.

"Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма, однако полиция воспрепятствовала этому, что привело к словесному конфликту и последующему жёсткому задержанию некоторых болельщиков", - отметили в клубе

ФК "Спартак" попросил РПЛ о проверке инцидента. Также в клубе готовы оказать задержанным юридическую поддержку.

Накануне в Петербурге футбольный клуб "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с разгромным счетом 7:1.