Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пятерых любителей футбола привлекли к административной ответственности после матча "Зенит" - "Спартак" в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном главке МВД.

"По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка. В отношении двоих граждан были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были отпущены. В отношении остальных проводится административное разбирательство", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что никто из доставленных не обращался за медицинской помощью, жалоб на полицию не поступало.

Ранее в сети появилась информация о жестком задержании группы фанатов "Спартака" на игре с "Зенитом", которая проходила на петербургском стадионе "Газпром Арена" накануне.

"Клуб выясняет обстоятельства задержания болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными", - говорится в заявлении клуба.

Как уточняется, за два дня до начала матча прошло совещание с участием Российской премьер-лиги (РПЛ), клубов и полиции, на котором были достигнуты договоренности, в том числе о предоставлении болельщикам "Спартака" автобусов после матча, что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.

"Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма, однако полиция воспрепятствовала этому, что привело к словесному конфликту и последующему жёсткому задержанию некоторых болельщиков", - отметили в клубе

ФК "Спартак" попросил РПЛ о проверке инцидента. Также в клубе готовы оказать задержанным юридическую поддержку.

Накануне в Петербурге футбольный клуб "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с разгромным счетом 7:1.

Петербург

Новости по теме

Новости

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о резком росте заболеваемости COVID среди детей из-за "дельта"-штамма

Пандемия коронавируса

Главный инфекционист Минздрава связал высокую смертность со штаммом "дельта"

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава заявил, что РФ еще не достигла пика осенней волны COVID

Эксперт Минздрава заявил, что РФ еще не достигла пика осенней волны COVID
Пандемия коронавируса

Жительница Астраханской области отсудила 1 млн руб. за смерть мужа от COVID

Темп COVID-вакцинации в Крыму вырос на треть после введения ограничений

Темп COVID-вакцинации в Крыму вырос на треть после введения ограничений

Движение на Транссибе целиком восстановили после столкновения поезда с грузовиком

Минтранс РФ предложил поднять тарифы на платных трассах на 40-70%

Минтранс РФ предложил поднять тарифы на платных трассах на 40-70%

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 октября

Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку

Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });