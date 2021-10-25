Ульяновский заключенный через сайты знакомств обманул женщин более чем на 2 млн руб.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Волгоградские полицейские совместно с коллегами из Костромской и Ульяновской областей разоблачили заключенного ульяновской колонии, который подозревается в серии хищений, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что осужденный за разбой и изнасилование мужчина, находясь в колонии, регистрировался на сайтах знакомств и с использованием ложной информации входил в доверие к женщинам из разных регионов России.

В частности, мужчина представлялся соучредителем банка либо состоятельным бизнесменом. В процессе общения он писал женщинам о проблемах с выводом денег со счетов и предлагал временно перечислить им 2 млн долларов США. Как доказательство мошенник направлял поддельный снимок экрана своего смартфона, на котором в банковском приложении был открыт счет на указанную сумму.

При этом для операции по переводу валюты мужчина просил выслать ему персональные данные, в том числе фотографии банковских карт и паспортов. Используя эту информацию, он входил в мобильные приложения банков и оформлял на потерпевших крупные кредиты. Кроме того, подозреваемый убеждал женщин заплатить значительные суммы в качестве комиссии. Похищенные деньги фигурант переводил на счета своих родственников и знакомых.

"В настоящее время известно о четырех эпизодах мошеннических действий, ущерб от которых составил более 2 млн рублей", - сказала Волк.

По ее словам, полицейские уже провели обыски у граждан, счета которых использовались для обналичивания доходов. Изъято более 1 млн рублей и банковские карты.

Были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).