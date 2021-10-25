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Петербуржца, выбросившего из окна подростка-инвалида, будут лечить принудительно

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга отправил на принудительное лечение фигуранта дела о покушении на убийство подростка с инвалидностью, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

По решению суда Александр Лоскачев будет находиться в медорганизации, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, под интенсивным наблюдением, уточняет пресс-служба.

О задержании Лоскачева сообщалось в ноябре 2020 года. По данным следствия, в квартире дома на улице Дыбенко он выкинул из окна лоджии 13-летнего (на момент инцидента) сына сожительницы, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием. Мальчик упал с высоты третьего этажа. Он не погиб, поскольку ему своевременно оказали медицинскую помощь.

В отношении мужчины было возбуждено дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30 - п.в ч.2 ст.105 УК РФ).

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