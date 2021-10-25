Глава СКР затребовал материалы о преступлениях "банды Цапков" против бизнесменов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о преступлениях так называемой банды Цапков в отношении предпринимателей Краснодарского края и Ростовской области.

"Председатель СК поручил руководителю Главного следственного управления СК России Денису Колесникову доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении Федора Стрельцова, который, как полагает следствие, на протяжении нескольких лет совершал экономические и общеуголовные преступления в отношении предпринимателей Краснодарского края и Ростовской области", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

Ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей. Предполагаемый участник кущевской банды Стрельцов находится в международном розыске.

Кроме того, глава СКР поставил на контроль и дело об убийстве главы администрации муниципального округа "Кущевский район" Бориса Москвича в январе 2002 года.

"В связи с обращением члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Афанасьевой председатель СК поручил руководителю управления по Краснодарскому краю Маслову представить доклад о ходе проведенных следственных действий и собранных доказательствах по уголовному делу об убийстве Москвича", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

Ранее член "банды Цапка" Владимир Алексеев дал показания, согласно которым Москвич был убит из-за конфликта вокруг совхоза "Степнянский".

С 1998 по 2010 годы – за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних, и приговорен к пожизненному заключению. Скончался в июле 2014 года в медчасти СИЗО №1 Краснодара.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Алексеев в 2013 году приговорен к пожизненному лишению свободы, отбывает наказание в ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия.