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Москва предложила диалог министерств обороны РФ и Норвегии на высоком уровне

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россия предлагает Норвегии запустить консультации высокопоставленных представителей министерств обороны двух стран, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы не сказал, что наши отношения с НАТО катастрофические, должно быть что-то, что можно так назвать. А у нас нет никаких отношений с НАТО", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"Но у нас есть отношения с Норвегией, в том числе и в сфере безопасности. И мы бы хотели поднять их до консультаций министерств обороны на высоком уровне в дополнение к регулярным проводимым консультациям по вопросам безопасности", - отметил российский министр, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, не планирует ли Москва и Осло активизировать контакты по вопросам безопасности на фоне их практически полного прекращения между РФ и НАТО.

Лавров отметил, что в ходе переговоров с норвежской коллегой не обсуждал вопросы природного газа.

"Не думаю, что нам следует обсуждать ситуацию с газом. Мы как министры иностранных дел не добываем газ и не продаем его", - добавил министр.

Глава МИД Норвегии, в свою очередь, подтвердила, что вопросы сотрудничества по газовым вопросам не обсуждались.

Она также подчеркнула необходимость продолжения консультаций по линии министерств иностранных дел.

РФ Норвегия Сергей Лавров

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