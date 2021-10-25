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Наталия Орейро получила российское гражданство

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предоставил уругвайской исполнительнице и актрисе Наталии Орейро российское гражданство.

Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, в числе еще нескольких человек принята в гражданство в соответствии с указом президента, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации.

Также гражданство предоставлено ее сыну по имени Моль Орейро Мерлин Атуапальпа.

Наталия Орейро

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