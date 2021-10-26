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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Крупный пожар произошел на крытом рынке в центре Владивостока

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Здание Некрасовского рынка загорелось во вторник утром во Владивостоке, огнем охвачено 400 кв. метров, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Там отметили, что сообщение о возгорании на Некрасовском рынке поступило спасателям в 10:29 (3:29 по московскому времени). Первые пожарные расчеты прибыли спустя восемь минут.

В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня.

К тушению привлечены 39 человек, задействовано 11 единиц техники.

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