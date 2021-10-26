Медведь напал на сборщика кедровых шишек в Приморском крае

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сборщик кедровых шишек пострадал от нападения медведя в лесу, мужчина с рваными ранами лица попал в больницу, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Инцидент произошел 24 октября в лесу, когда пострадавший вместе с двумя знакомыми собирал кедровые шишки.

Сейчас пациент в больнице в стабильном состоянии. Его переводят из реанимации в общую палату отделения травматологии.

Региональная госохотинспекция проводит проверку по факту нападения. Специалисты обследуют участок, где произошла встреча человека и медведя.

"По результатам проверки будет принято решение, как поступить с этим медведем дальше. Зачастую животные просто уходят с территории и дальнейшей опасности не представляют", - процитировали в сообщении первого замминистра лесного и охотничьего хозяйства Александра Сурового.