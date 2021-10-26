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В Новосибирске завели дело на охранника магазина, сломавшего позвоночник ребенку

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело против охранника магазина в Новосибирске, подозреваемого в избиении 13-летнего покупателя, сообщает СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего).

По версии следствия, днем 19 октября в магазине по проспекту Дзержинского 1/4 в Дзержинском районе Новосибирска 53-летний дежурный оператор "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие".

Как сообщалось, охранник подошел к ребенку, который в это время выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего ударил по спине рукой.

По данным местных СМИ, у мальчика был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

Также сообщалось о проведении по данному факту прокурорской проверки.

Новосибирск

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