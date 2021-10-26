Задержан предполагаемый заказчик убийства прокурора ХМАО в 2000 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе задержали предполагаемого заказчика убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

"Сотрудниками УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет", - сказала Волк.

По версии следствия, Чекин, являвшийся в те годы руководителем контрольно-ревизионного управления министерства финансов России по ХМАО-Югре, был заподозрен в хищении бюджетных средств. Желая избежать уголовного преследования, он организовал убийство окружного прокурора.

"Задержанные исполнители указали на Чекина как на заказчика преступления, после чего он скрылся, и его местонахождение оставалось неизвестным", - сказала представитель МВД.

По словам Волк, задержанный на протяжении последних нескольких лет проживал в Ханты-Мансийске в многоквартирном доме по улице Калинина. Все это время на улицу он не выходил, а окна квартиры были завешены непрозрачной пленкой.

В одной из комнат Чекина под подоконником правоохранители обнаружили тайник, в котором мог спрятаться человек. Также при обыске оперативники изъяли оружие и документацию, имеющую доказательственное значение для уголовного дела.

Подозреваемый был задержан полицейскими при содействии сотрудников Регионального управления ФСБ России по Тюменской области и Росгвардии. Чекин доставлен в следственное управление СКР по ХМАО-Югре.

В свою очередь пресс-служба СКР сообщает, что задержанный Чекин в течение 1993 года фактически руководил кооперативом, через который похитил 15,6 млн рублей у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Возбуждено уголовное дело.

"В июне 2000 года Чекин из мести за принципиальную позицию прокурора ХМАО- Югры Бедерина Ю.А. и исполнение тем служебного долга, направленного на привлечение Чекина к уголовной ответственности за мошенничество, организовал, выступая в роли заказчика, убийство последнего", - говорится в сообщении СКР.

Прокурор Бедерин был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета 25 июля 2000 года.

Кроме того, по данным следствия, в 1996 году Чекин выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых Руппеля А.В., который якобы пытался присвоить себе его денежные средства.

"Также в 1998 году Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал убийство жителя города Ханты-Мансийска Израилова Б.М. из-за карточного долга", - сообщает СКР.

Другие участники убийств Руппеля, Израилова и прокурора округа Бедерина, действовавшие по заказу Чекина, были установлены и осуждены, уточняет СКР.

Чекину было заочно предъявлено обвинение по ст.17 п. "а" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства), ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 33 п. "з" ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 222, ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 222 и ст. 295 УК РФ (мошенничество, организация убийства, организация незаконного оборота оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, скрывавшемуся Чекину помогала одна из его родственниц, ее действиям будет дана юридическая оценка.