Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Задержана жительница Ярославской области, выбросившая свою дочь с третьего этажа

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка в отношении 25-летней жительница Ростова Великого, сообщает управление СКР по региону во вторник.

По данным следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской Ростова Великого, выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. В СКР считают, что она хотела убить ребенка.

Девочка госпитализирована. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об аресте, говорится в сообщении.

Ярославская область СКР Ростов Великий

Новости
Пандемия коронавируса

У выезжающих из Севастополя в нерабочие дни будут проверять QR-коды на блок-постах

У выезжающих из Севастополя в нерабочие дни будут проверять QR-коды на блок-постах

В Хакасии введут комендантский час и остановят общественный транспорт

В Хакасии введут комендантский час и остановят общественный транспорт

Задержан предполагаемый заказчик убийства прокурора ХМАО в 2000 году

Google грозит новый штраф до 12 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

В Балтийск после взрыва газа выехал губернатор Алиханов

В Балтийск после взрыва газа выехал губернатор Алиханов

Минстрой опубликовал новый рейтинг "умных" городов России

Причиной взрыва газа в Видном могло быть подключение не того шланга

В Балтийске произошел взрыв газа в жилом доме

В РФ более 1,3 млн человек болеют коронавирусом

В РФ более 1,3 млн человек болеют коронавирусом

В подмосковном Видном взрыв газа разрушил стену пятиэтажки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });