Задержана жительница Ярославской области, выбросившая свою дочь с третьего этажа
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка в отношении 25-летней жительница Ростова Великого, сообщает управление СКР по региону во вторник.
По данным следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской Ростова Великого, выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. В СКР считают, что она хотела убить ребенка.
Девочка госпитализирована. О состоянии пострадавшей не сообщается.
Подозреваемая задержана. Решается вопрос об аресте, говорится в сообщении.