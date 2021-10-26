Задержана жительница Ярославской области, выбросившая свою дочь с третьего этажа

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка в отношении 25-летней жительница Ростова Великого, сообщает управление СКР по региону во вторник.

По данным следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской Ростова Великого, выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. В СКР считают, что она хотела убить ребенка.

Девочка госпитализирована. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об аресте, говорится в сообщении.