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Исследование показало спад спроса на велосипеды в Петербурге

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В 2021 году спрос на велосипеды в Петербурге сократился на 35% по сравнению с 2020 годом, показало исследование компании "Велодрайв". В денежном выражении продажи упали на 20%.

По ее данным, в 2020 году в городе продали около 200 тысяч велосипедов. По итогам 2021 года продажи могут составить около 130 тысяч.

Наибольший спрос компания отмечает на горные велосипеды.

Спад спроса в "Велодрайве" объясняют возвращением рынка к "естественному стабильному состоянию" после неоычного взлета спроса в 2020 году.

"Продажи в штуках сопоставимы с продажами в 2018-2019 годах, с учетом того, что в 2020 году люди перекупили велосипедов", - говорится в исследовании.

Петербург Велодрайв

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