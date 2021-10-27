Вероятный пособник боевиков ИГ задержан в Вологде

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ранее судимый за террористические преступления житель Вологды задержан по подозрению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и сборе криптовалюты на финансирование боевиков.

Как сообщает пресс-служба областного УФСБ, житель региона 1991 года рождения после выхода из тюрьмы установил контакты с участниками ИГ.

По версии следствия, мужчина создал и администрировал цифровой кошелек и закрытые сообщества в соцсети, где собирал деньги для боевиков. Кроме того, полагают в УФСБ, он обучал участников террористической организации анонимной работе в интернете, готовил и направлял им инструкции по соблюдению конспирации.

Возбуждено дело по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1.1 ст.205.1 (финансирование терроризма) УК РФ.