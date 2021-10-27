Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вероятный пособник боевиков ИГ задержан в Вологде

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ранее судимый за террористические преступления житель Вологды задержан по подозрению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и сборе криптовалюты на финансирование боевиков.

Как сообщает пресс-служба областного УФСБ, житель региона 1991 года рождения после выхода из тюрьмы установил контакты с участниками ИГ.

По версии следствия, мужчина создал и администрировал цифровой кошелек и закрытые сообщества в соцсети, где собирал деньги для боевиков. Кроме того, полагают в УФСБ, он обучал участников террористической организации анонимной работе в интернете, готовил и направлял им инструкции по соблюдению конспирации.

Возбуждено дело по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1.1 ст.205.1 (финансирование терроризма) УК РФ.

Вологда Исламское государство

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

Анатолий Карпов в третий раз стал депутатом Госдумы

Пандемия коронавируса

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека

Сбербанк в нерабочие дни продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме

Сбербанк в нерабочие дни продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа
Пандемия коронавируса

Голикова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограничений

Взрыв газа произошел в доме в подмосковном Красногорске

ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple
Пандемия коронавируса

Правительство Израиля признает прививку "Спутником V"

Правительство Израиля признает прививку "Спутником V"
Пандемия коронавируса

Иркутская область введет QR-коды в торговых центрах площадью более 1 тысячи кв. метров

Иркутская область введет QR-коды в торговых центрах площадью более 1 тысячи кв. метров
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });