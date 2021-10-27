Участники "Цифрового прорыва" создали инновационные решения для логистики и транспорта

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - 24 октября 2021 года были подведены итоги седьмого хакатона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы АНО "Россия — страна возможностей". Программисты со всей России разработали прорывные решения по кейсам, направленным на улучшение качества жизни жителей России. До защиты дошло 109 команд, из них 35 команд выходят в финал. Участники разработали 100 решений по предложенным кейсам. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

"7 кейсов, 48 часов, 100 решений, которые могут изменить жизнь каждого жителя нашей страны. Удивительно и отрадно отмечать небывалый ажиотаж и стремление команд скорее погрузиться в тематику хакатона — все кейсовые задания были полностью укомплектованы командами фактически за неделю до конца регистрации на хакатон! Дорогие участники, вы проделали колоссальную работу, вы настоящие герои!" — отмечает заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

"Сегодня мы подводим итоги хакатона "Транспорт и логистика", уже известны команды, занявшие призовые места, команды, вышедшие в финал конкурса. Но я хочу отметить, что нам еще долго предстоит анализировать решения участников, и я надеюсь, в ближайшем будущем эти решения будут реализованы. Кроме того, я хочу отдельно отметить, что одна из ключевых миссий "Цифрового прорыв" — это развивать ИТ-сообщество в России, формировать отраслевой профсоюз. И нам это удается: в этом хакатоне, например, мы вновь видим победителей прошлых лет, для которых участие в наших хакатонах стало уже традицией. Хочу также отметить работу наших амбассадоров, которые доносят ценности и идеи "Цифрового прорыва", платформы "Россия — страна возможностей" в массы, привлекая талантливых программистов, студентов к участию, помогая им, консультируя, вдохновляя на новые свершения", — рассказывает заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

Впервые в истории "Цифрового прорыва" команды работали с квантовыми технологиями в рамках кейса от генерального партнера — Госкорпорации Росатом.

Победители:

1 место — Quazik (Московская область, Москва)

2 место — Graphometrica (Москва, Омская область)

3 место — ööö (Московская область, Москва)

В финал также выходят команды Holodec (Приморский край, Московская область, Свердловская область, Москва) и DNA^2S (Саратовская область, Москва), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Команды решали актуальные задачи трафика и разбирались с наболевшей проблемой пробок в кейсе "Транспортные инновации Москвы" и Центра организации дорожного движения Москвы.

"Спасибо, что провели 48 часов за решением нашего кейса! Мы с огромным удовольствием направим все свои силы, время и средства на то, чтобы ваши решения дошли до продакшена и помогли городу стать лучше. Спасибо большое за потраченную энергию, не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь дальше, и мы верим, что наш город станет лучше, быстрее, и вы реализуетесь как эксперты, команды, профессионалы", — Иван Юнин, директор проекта "Транспортные инновации Москвы".

Победители:

1 место — JaT (Москва)

2 место — NEROTEX (Санкт-Петербург, Москва, Ямало-Ненецкий АО)

3 место — FUTOGY REVOLUTION (Вологодская область)

В финал также выходят команды DigitalNinja (Москва, Санкт-Петербург) и CreativeCup (Московская область), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Также для проекта "Транспортные инновации Москвы" и Инновационного центра "Безопасный транспорт" были разработаны новые пользовательские сценарии мобильного приложения "Московский транспорт".

"Спасибо огромное вам за решения, они очень интересные и позволяют посмотреть под другим углом на поставленные задачи, которые выполняются. Кейс очень реален, его можно будет пощупать на устройстве и применить в реальной жизни. Спасибо, что потратили большое количество сил и времени. Решения достойны реализации. Мы постараемся максимально помочь командам и открыть вам путь в Московский транспорт", — Иван Юнин, директор проекта "Транспортные инновации Москвы".

Победители:

1 место — ​​New Command (1) (Москва)

2 место — GTA (Москва)

3 место — "лямбда" (Ярославская область)

В финал также выходят команды "Эвольвента" (Ярославская область) и "Сила ума" (Саратовская область, Москва), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Для Accenture программисты создавали аналитическую систему производственного планирования на предприятии.

"Хочу поблагодарить организаторов за великолепный хакатон, за возможность пообщаться с большим количеством талантливых ребят со всей страны. Было интересно увидеть необычные решения нашей задачи. Хочу поблагодарить моих коллег-экспертов, у них тоже были очень интенсивные выходные. Мне кажется, часть успеха и прекрасного результата получена благодаря им. Хочу поздравить всех участников, кто дошел до финиша. Это были непростые 48 часов", — Михаил Баринов, старший менеджер практики Technology компании Accenture, эксперт по планированию цепей поставок.

Победители:

1 место — "Ферма КИВИ" (Москва, Московская область, Ростовская область, Башкортостан)

2 место — "кипитярим" (Санкт-Петербург)

3 место — Lofty (Москва, Московская область)

В финал также выходят команды Red Suns (Оренбургская область) и J.A.B.C.A. (Самарская область), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Участники разрабатывали удобное мобильное приложение для построения самостоятельного путешествия по России в кейсе от ПАО "Ростелеком".

"Хочу сказать огромное спасибо командам за очень интересные решения, организаторам — за возможность снова поучаствовать в таком крутом экшене, и, конечно, экспертам, которые всех вас поддерживали. Каждый трек нам преподносит сюрпризы, но в этот раз финалисты побили все рекорды: на таком профессиональном уровне были сделаны работы, что просто удивительно. Надеюсь, мы с вами ещё поработаем, чтобы ваши идеи превратить в реальное мобильное приложение", — Оксана Клименко, директор Центра компетенции по разработке мобильных приложений ПАО "Ростелеком".

Победители:

1 место — NoTryCatch (Москва, Московская область)

2 место — justUP (Ярославская область)

3 место — Supreme Logistics (Санкт-Петербург, Воронежская область, Пермский край)

В финал также выходят команды Dungeon Masters (Москва) и "Квадратура круга" (Ярославская область), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Data-кейс от Международного аэропорта Шереметьево был посвящён расстановке самолётов в аэропорту.

"Цифровизация сегодня — ключ к созданию новых инновационных технологий и оптимизации производственных процессов Международного аэропорта Шереметьево. Спектр областей, в которых активно ведётся цифровая трансформация очень широк: это и биометрическая система распознавания лиц на паспортном контроле, и диспетчеризация пассажирского потока в терминалах, и автоматическая система распределения стоянок воздушных судов, и управление персоналом с помощью больших данных, и многое другое. Все это различные элементы, работающие на наши ключевые задачи - увеличение пассажиропотока и улучшение качества обслуживания пассажиров", — ​​Денис Кечкин, заместитель генерального директора по работе с персоналом международного аэропорта "Шереметьево".

Победители:

1 место — "Мята" (Москва)

2 место — Retired Z (Санкт-Петербург)

3 место — Branch-and-win (Москва, Санкт-Петербург)

В финал также выходят команды optimists (Москва) и ОКЭИ (Оренбургская область), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Наконец, задача Управления цифрового развития Липецкой области была направлена на создание карты осадков, которая поможет оптимизировать уборку дорог.

"Я очень рад, что такие интересные решения сегодня мы увидели. Ребята, которые не попали в шорт-лист, не отчаивайтесь. То, что вы поучаствовали в этом мероприятии, принесёт вам знаний, навыков и в следующий раз вы обязательно победите. Все участники — молодцы. У каждого из победителей есть своя изюминка, но самое главное — это командный дух: в одиночку бы такой результат не получился. Удачи в финале победителям, а остальным участникам — прокачиваться и участвовать в хакатонах", — Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области.

Победители:

1 место — IT_Cow (Московская область)

2 место — "ФОРмула УСпеха" (Иркутская область)

3 место — _unnamed_ (Москва)

В финал также выходят команды Shrek fan club (Санкт-Петербург) и Maskify (Карелия), занявшие 4 и 5 место соответственно.

Восьмой хакатон состоится 12-14 ноября и будет посвящён сельскому хозяйству, охране окружающей среды и фудтеху. Он станет последней возможностью попасть в финал "Цифрового прорыва-2021".

Жизнь прототипов и решений после хакатона не заканчивается: так, "Газпромбанк" внедрил корпоративный портал, который разработала команда Digital cats. Онлайн-тренажёр, созданный командой AVM для Минцифры Новгородской области на финальном этапе конкурса "Цифровой прорыв-2020", также сейчас внедряется. Кроме того, в этом году команда победила в хакатоне "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" и уже презентовала сервис с интерактивной картой фольклора руководству Новгородской области.

Команда TheOne, занявшая первое место на EdTech-хакатоне конкурса "Цифровой прорыв" с сервисом по повышению цифровой грамотности, сейчас дорабатывает проект Checky. Он обучает пользователей распознавать фишинг. А команда mPro, победившая в хакатоне "Медицина, здравоохранение, наука", запустила стартап "Виртуальный пациент".